Mes sets de table Pinceau magique - La ferme

Colorie tes sets de table avec de l'eau et regarde les animaux de la ferme apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 2 sets de table pour voir apparaître des scènes avec les animaux de la ferme : dans les champs avec les moutons et les vaches et dans la ferme avec le poulailler. Attends un peu : les décors disparaissent quand les sets sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Le coffret contient deux sets de table 40 x 30 cm plastifiés pour un meilleur nettoyage et pliables pour les emporter partout, avec un pinceau à remplir d'eau ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher et de s'amuser pendant le repas !