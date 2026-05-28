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Mes sets de table Pinceau magique - La ferme

Natàlia Juan Abelló, Abello natalia Juan

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Colorie tes sets de table avec de l'eau et regarde les animaux de la ferme apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 2 sets de table pour voir apparaître des scènes avec les animaux de la ferme : dans les champs avec les moutons et les vaches et dans la ferme avec le poulailler. Attends un peu : les décors disparaissent quand les sets sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Le coffret contient deux sets de table 40 x 30 cm plastifiés pour un meilleur nettoyage et pliables pour les emporter partout, avec un pinceau à remplir d'eau ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher et de s'amuser pendant le repas !

Par Natàlia Juan Abelló, Abello natalia Juan
Chez Editions Gründ

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Auteur

Natàlia Juan Abelló, Abello natalia Juan

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes sets de table Pinceau magique - La ferme

Natàlia Juan Abelló, Abello natalia Juan

Paru le 04/06/2026

2 pages

Editions Gründ

12,95 €

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