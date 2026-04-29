Saisir l'instant, capter les effets fugaces de la lumière, les vibrations légères de l'air, telle fut la quête inlassable de Claude Monet, le plus emblématique des peintres impressionnistes. Cet ouvrage retrace le parcours de celui dont l'obsession de traduire sur la toile ce que son oeil perçoit - ses "impressions" - va, au tournant des années 1870, révolutionner le monde de l'art. Des plages normandes de ses débuts, peintes en plein air aux côtés d'Eugène Boudin, aux séries qu'il réalise à Belle-Ile et à Rouen, à Londres ou à Venise, Monet poursuit une investigation quasi scientifique des enjeux optiques de la couleur. De l'épopée impressionniste, avec ses paysages d'Argenteuil tout en petites touches fragmentées, à ses Nymphéas à jamais célèbres, peints au coeur de son merveilleux jardin d'eau de Giverny, Monet invente une oeuvre résolument moderne. Et c'est dans ce lieu magique que, au crépuscule de sa vie, il innove toujours et encore, avec la création d'immenses formats et la dissolution des formes dans la couleur, où le regard se perd, au bord de l'abstraction. La collection l 'art en lumière propose une exploration sensible de l'oeuvre des plus grands peintres, dans un format raffiné, sublimé par une reliure luxueuse associant toile soyeuse, titre et jaspage métalliques miroitants. Chaque ouvrage met "en lumière" le travail de l'artiste et distingue les moments clefs de sa carrière. Une soixantaine d'oeuvres sont soigneusement reproduites, accompagnées, pour les plus emblématiques d'entre elles, d'une courte notice explicative. Le lecteur est ainsi invité à une véritable visite guidée au coeur de la création.