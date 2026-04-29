A la fin du xixe siècle, Henri de Toulouse-Lautrec bouleverse l'art de l'affiche en concevant des images d'une force saisissante, devenues de véritables emblèmes du Paris de la Belle Epoque dans notre imaginaire collectif. Interroger les processus au fondement de ces créations semble essentiel pour comprendre non seulement le travail singulier du maître d'Albi, mais aussi l'évolution de l'art et des moeurs au tournant du siècle. Cet ouvrage offre une plongée dans l'oeuvre joyeuse et éclatante de Toulouse-Lautrec et de ses célèbres modèles. Dans ce Paris fin-de-siècle, la modernité bat son plein et la nuit est une fête. Du charismatique Aristide Bruant à la gracieuse Jane Avril, en passant par des personnalités plus discrètes de la bohème montmartroise, le peintre réussit, avec audace, gaieté et talent, à retranscrire l'humanité et la singularité de ses contemporains, les élevant ainsi au rang d' "icônes" . Richement illustré, ce catalogue apporte des éclairages inédits sur les oeuvres et sur les mécanismes qui ont conduit à leur succès. Alliant un langage plastique efficace, étayé par une remarquable maîtrise technique, à des sujets issus de son quotidien, Toulouse-Lautrec opère des choix artistiques originaux et avant-gardistes, accordant une place centrale à la figure et immortalisant à jamais ses modèles.