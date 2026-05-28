Mes sets de table Pinceau magique - Animaux mignons

Colorie tes sets de table avec de l'eau, et regarde les animaux mignons apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 2 sets de table pour voir apparaître des scènes avec des animaux mignons et adorables : la plage et le bord de mer. Attends un peu : les décors disparaissent quand les sets sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! L'étui contient deux sets de table 40 x 30 cm plastifiés pour un meilleur nettoyage et pliables pour les emporter partout, avec un pinceau à remplir d'eau ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher et de s'amuser pendant le repas !