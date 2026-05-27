Prier un mois avec saint Jean XXIII

Transition et renouvellement Surnommé " le bon pape " pour sa simplicité, sa repartie, son humour et son affabilité, Jean XXIII, canonisé en 2014, est souvent considéré comme le père de la rénovation de l'Eglise catholique pour avoir convoqué le concile Vatican II. Pape de 1958 à 1963, attendu comme un pontife de " transition ", promoteur du dialogue avec les non-chrétiens et les non-croyants, il laisse une image forte dans l'histoire de l'Eglise. Ecoutons saint Jean XXIII et, avec lui, mettons-nous au soleil qu'est Jésus !