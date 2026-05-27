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Prier un mois avec saint Jean XXIII

Collectif, Loïc Mérian

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Transition et renouvellement Surnommé " le bon pape " pour sa simplicité, sa repartie, son humour et son affabilité, Jean XXIII, canonisé en 2014, est souvent considéré comme le père de la rénovation de l'Eglise catholique pour avoir convoqué le concile Vatican II. Pape de 1958 à 1963, attendu comme un pontife de " transition ", promoteur du dialogue avec les non-chrétiens et les non-croyants, il laisse une image forte dans l'histoire de l'Eglise. Ecoutons saint Jean XXIII et, avec lui, mettons-nous au soleil qu'est Jésus !

Par Collectif, Loïc Mérian
Chez Artège

|

Auteur

Collectif, Loïc Mérian

Editeur

Artège

Genre

Célébration

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Prier un mois avec saint Jean XXIII

Collectif, Loïc Mérian

Paru le 27/05/2026

400 pages

Artège

4,20 €

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