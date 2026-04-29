L'art de la simplicité

Epurer son intérieur, vider ses armoires, abandonner ses achats compulsifs, apprendre à manger plus frugal, prendre soin de son corps et de son esprit... Toutes ces pratiques font partie du programme pour tendre vers davantage d'harmonie avec soi et les autres. Cet ouvrage délivre les fondements des philosophies orientales : le bien-être et le mieux-vivre à l'usage des femmes occidentales. Finalement, vivre zen est la clé de l'équilibre et du bonheur. Grâce à ce livre, vous allez apprendre à apprécier de vivre avec ce que vous avez déjà.