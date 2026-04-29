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L'art de la simplicité

Dominique Loreau

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Epurer son intérieur, vider ses armoires, abandonner ses achats compulsifs, apprendre à manger plus frugal, prendre soin de son corps et de son esprit... Toutes ces pratiques font partie du programme pour tendre vers davantage d'harmonie avec soi et les autres. Cet ouvrage délivre les fondements des philosophies orientales : le bien-être et le mieux-vivre à l'usage des femmes occidentales. Finalement, vivre zen est la clé de l'équilibre et du bonheur. Grâce à ce livre, vous allez apprendre à apprécier de vivre avec ce que vous avez déjà.

Par Dominique Loreau
Chez Marabout

|

Auteur

Dominique Loreau

Editeur

Marabout

Genre

Réussite personnelle

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L'art de la simplicité

Dominique Loreau

Paru le 29/04/2026

314 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501194983
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