Tu es une queen !

Qui n'a jamais eu du mal à se motiver et à garder confiance ? Qui n'a jamais eu envie de baisser les bras face aux obstacles de la vie ? " Si vous prenez la fuite face à vos peurs, elles vous poursuivront toute votre vie. Si vous leur foncez dessus, elles s'écarteront sur votre passage. Les peurs détestent qu'on leur fonce dessus. " Jen Sincero, la pro de la confiance en soi, vous livre ce message pour vous aider à envoyer valser toutes ces difficultés. Gardez-le en tête, cela vous permettra de conserver une force, une motivation et une concentration inébranlable. Grâce à 100 exercices, réflexions et astuces, l'autrice donne les clés pour remettre de l'ordre dans votre esprit afin d'atteindre vos objectifs et vous forger la vie dont vous rêvez.
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