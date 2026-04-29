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Tu es une queen !

Jen Sincero

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Qui n'a jamais eu du mal à se motiver et à garder confiance ? Qui n'a jamais eu envie de baisser les bras face aux obstacles de la vie ? " Si vous prenez la fuite face à vos peurs, elles vous poursuivront toute votre vie. Si vous leur foncez dessus, elles s'écarteront sur votre passage. Les peurs détestent qu'on leur fonce dessus. " Jen Sincero, la pro de la confiance en soi, vous livre ce message pour vous aider à envoyer valser toutes ces difficultés. Gardez-le en tête, cela vous permettra de conserver une force, une motivation et une concentration inébranlable. Grâce à 100 exercices, réflexions et astuces, l'autrice donne les clés pour remettre de l'ordre dans votre esprit afin d'atteindre vos objectifs et vous forger la vie dont vous rêvez.

Par Jen Sincero
Chez Marabout

|

Auteur

Jen Sincero

Editeur

Marabout

Genre

Réussite personnelle

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Tu es une queen !

Jen Sincero trad. Aude Sécheret

Paru le 29/04/2026

155 pages

Marabout

6,90 €

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