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#Roman francophone

Lettre à la jeunesse

Zola Émile, Emile Zola

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Dans sa " Lettre à la jeunesse " publiée en décembre 1897, Emile Zola s'adresse à la jeunesse intellectuelle du Quartier latin pour l'appeler à la raison et au courage civique. Son engagement s'inscrit dans une urgence morale : la recherche de la vérité et la défense de la justice, qui culmine, quelques semaines plus tard, dans son célèbre " J'accuse ! ". Comme le souligne le sociologue Michel Wieviorka dans la postface, Zola n'est pas un pamphlétaire de hasard : il se fonde sur l'enquête et montre un souci d'exactitude qui rapproche son geste de la méthode scientifique et de la sociologie naissante. La postface explore la résonance contemporaine de cette lettre en examinant deux enjeux actuels : l'antisémitisme et la polarisation politique. Zola mettait en garde contre un antisémitisme qui gangrenait l'Etat et l'armée ; Wieviorka montre que, si les formes et les acteurs ont changé, la haine et la stigmatisation subsistent. L'appel à la raison s'adresse aussi aux acteurs politiques et aux journalistes : Zola dénonce déjà l'obscurantisme et l'aveuglement, des travers que les sociétés contemporaines retrouvent sous d'autres formes (fake news, tribalisation médiatique). Ce court texte offre donc une double lecture, à la fois historique et contemporaine, et se présente aujourd'hui comme un encouragement à nourrir une réflexion sur l'engagement individuel et la responsabilité collective.

Par Zola Émile, Emile Zola
Chez Editions de l'Eclaireur

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Auteur

Zola Émile, Emile Zola

Editeur

Editions de l'Eclaireur

Genre

Littérature française

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Lettre à la jeunesse

Zola Émile, Emile Zola

Paru le 29/04/2026

64 pages

Editions de l'Eclaireur

9,90 €

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Scannez le code barre 9782488162104
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