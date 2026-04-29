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#Roman francophone

Fight for her

Ludivine Hart

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Travailler pour lui ? Qu'il devienne son boss ? Pire idée encore... Leonore Canon, alias Leo, revient au Canada après avoir passé sept ans en France pour ses études. Hors de question de rester loin des siens alors que son petit copain l'a trompée avec sa meilleure amie. Si elle est ravie de retrouver Nathan, son grand frère, côtoyer à nouveau Colin Reid, le meilleur ami de ce dernier, ne l'enchante pas des masses. Surtout quand elle accepte de travailler pour eux... Son crush d'adolescence, devenu un célèbre boxeur, lui fait toujours autant d'effet. Gros bémol, Colin l'a toujours traitée comme sa petite soeur et il est décidé à continuer dans cette voie. Malgré ce qu'elle lui fait ressentir depuis toujours... Leo, c'est son interdit, sa ligne rouge. Celle à ne franchir sous aucun prétexte...

Par Ludivine Hart
Chez Butterfly

|

Auteur

Ludivine Hart

Editeur

Butterfly

Genre

Romance sexy

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Fight for her

Ludivine Hart

Paru le 29/04/2026

420 pages

Butterfly

9,90 €

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