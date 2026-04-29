Trahison au pralisson

Du jour au lendemain, Corentin Dubattier ne veut plus parler à Louis, son meilleur pote depuis toujours, sous prétexte qu'il lui aurait volé son carnet - journal intime en vérité, mais Corentin n'assume pas -, et ça, c'est dur à digérer pour Louis. Alors il se rend chez son ex-copain pour demander des explications. A la place, il trouve sa grande soeur un peu bizarre, Charlie, qui lui annonce qu'on lui vole allègrement des mottes de beurre depuis quelque temps et qu'elle ne peut plus rien sculpter. En bon détective junior, Louis se dit que toutes ces disparitions ne sont pas dues au hasard. Commencent alors une enquête et une aventure hautes en couleur pour Louis, Charlie et Basil (le fils du bibliothécaire qui sait tout sur tout), sous le signe de la célèbre tarte au pralisson des Dubattier. Un mystère à la boulangerie ? Vous pouvez appeler la Brigade des gourmands détectives ! Une enquête définitivement sucrée Le premier tome d'une nouvelle trilogie signée Maëlle Desard, qui mêle enquête, humour, pâtisserie, aventure et émotion. La recette idéale qui fera fondre le coeur des lecteurs... pour leur plus grand plaisir ! Un cosy mystery, mais pas que... Ce premier tome est également l'occasion d'aborder des sujets importants comme la rupture amicale, comment se faire de nouveaux amis qui nous veulent du bien, les relations pas toujours si simples avec ses parents, et comment trouver sa place parmi les autres.