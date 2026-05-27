Prier un mois avec saint Dominique

Celui qui aimait Dieu et ses prochains Saint Dominique a tant aimé Dieu, a tant eu le souci du salut des âmes, qu'il en a fondé l'ordre des prêcheurs (les Dominicains) afin d'annoncer au monde l'amour de Dieu. De ses écrits, quasi rien nous est parvenu ! Mais son ordre a essaimé, a germé et continue encore, à tel point que nous avons, en plus de 800 ans d'existence, une multitude d'auteurs. La spiritualité dominicaine nous tend les bras ! Mais y a-t-il vraiment une spiritualité dominicaine ? N'y a-t-il pas plutôt un courant promouvant le salut ? Laissez-vous conduire par les prêcheurs de tout temps !