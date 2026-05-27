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Prier un mois avec saint Dominique

Collectif, Loïc Mérian

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Celui qui aimait Dieu et ses prochains Saint Dominique a tant aimé Dieu, a tant eu le souci du salut des âmes, qu'il en a fondé l'ordre des prêcheurs (les Dominicains) afin d'annoncer au monde l'amour de Dieu. De ses écrits, quasi rien nous est parvenu ! Mais son ordre a essaimé, a germé et continue encore, à tel point que nous avons, en plus de 800 ans d'existence, une multitude d'auteurs. La spiritualité dominicaine nous tend les bras ! Mais y a-t-il vraiment une spiritualité dominicaine ? N'y a-t-il pas plutôt un courant promouvant le salut ? Laissez-vous conduire par les prêcheurs de tout temps !

Par Collectif, Loïc Mérian
Chez Artège

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Auteur

Collectif, Loïc Mérian

Editeur

Artège

Genre

Célébration

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Prier un mois avec saint Dominique

Collectif, Loïc Mérian

Paru le 27/05/2026

408 pages

Artège

4,20 €

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