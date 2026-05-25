Zamizen Coussin lesté Voltaire

Avec ce coussin lesté Voltaire confortablement installé sur ses épaules, l'enfant se sent doucement enveloppé, comme dans un câlin. Un outil précieux pour soutenir l'enfant quand il en a besoin. Ce retour sensoriel aide l'enfant à retrouver son calme et à recentrer son attention pour les apprentissages. Le coin Zamizen installe dans la classe un univers doux, joyeux et bienveillant. Il facilite la vie quotidienne en offrant aux enfants des ressources qui répondent à leurs besoins émotionnels : s'apaiser, se recentrer, exprimer ses émotions, se ressourcer seul ou partager des moments avec les autres.