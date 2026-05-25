Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Zamizen Coussin lesté Voltaire

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec ce coussin lesté Voltaire confortablement installé sur ses épaules, l'enfant se sent doucement enveloppé, comme dans un câlin. Un outil précieux pour soutenir l'enfant quand il en a besoin. Ce retour sensoriel aide l'enfant à retrouver son calme et à recentrer son attention pour les apprentissages. Le coin Zamizen installe dans la classe un univers doux, joyeux et bienveillant. Il facilite la vie quotidienne en offrant aux enfants des ressources qui répondent à leurs besoins émotionnels : s'apaiser, se recentrer, exprimer ses émotions, se ressourcer seul ou partager des moments avec les autres.

Par Collectif
Chez XXXX

|

Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Maternelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Zamizen Coussin lesté Voltaire par Collectif

Commenter ce livre

 

Zamizen Coussin lesté Voltaire

Collectif

Paru le 02/06/2026

XXXX

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3133099147992
3133099147992
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.