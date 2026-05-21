Dans un monde qui confond liberté et détachement, fidélité et enfermement, cet ouvrage propose une autre voie : celle d'un engagement libre, lucide et profondément humain. S'engager, ce n'est pas se perdre dans une cause, ni s'enchaîner à une promesse. C'est choisir, en conscience, de donner une direction à sa vie. C'est transformer sa parole en présence, son action en cohérence, sa liberté en responsabilité habitée. A travers une réflexion nourrie de philosophie, de spiritualité, d'expérience contemporaine et d'un héritage chevaleresque revisité, l'auteur explore les multiples formes de l'engagement aujourd'hui : personnel, fraternel, professionnel, spirituel, numérique. Il donne aussi la parole à celles et ceux qui vivent l'engagement au quotidien - enseignants, bénévoles, jeunes, élus, artistes - loin des postures et des dogmes. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent du sens sans renoncer à leur liberté. Un appel à se tenir debout. Une invitation à faire de l'engagement un art de vivre.