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#Essais

S'engager

Lespinats olivier chebrou De

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Dans un monde qui confond liberté et détachement, fidélité et enfermement, cet ouvrage propose une autre voie : celle d'un engagement libre, lucide et profondément humain. S'engager, ce n'est pas se perdre dans une cause, ni s'enchaîner à une promesse. C'est choisir, en conscience, de donner une direction à sa vie. C'est transformer sa parole en présence, son action en cohérence, sa liberté en responsabilité habitée. A travers une réflexion nourrie de philosophie, de spiritualité, d'expérience contemporaine et d'un héritage chevaleresque revisité, l'auteur explore les multiples formes de l'engagement aujourd'hui : personnel, fraternel, professionnel, spirituel, numérique. Il donne aussi la parole à celles et ceux qui vivent l'engagement au quotidien - enseignants, bénévoles, jeunes, élus, artistes - loin des postures et des dogmes. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent du sens sans renoncer à leur liberté. Un appel à se tenir debout. Une invitation à faire de l'engagement un art de vivre.

Par Lespinats olivier chebrou De
Chez Enagone éditions

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Auteur

Lespinats olivier chebrou De

Editeur

Enagone éditions

Genre

Histoire de la philosophie

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S'engager

Lespinats olivier chebrou De

Paru le 18/06/2026

Enagone éditions

18,00 €

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Scannez le code barre 9782488861052
9782488861052
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