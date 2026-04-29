La filière bulgare

En 1983 Becik Galata est tué par l'explosion de son téléphone. L'explosif situé dans le combiné a été actionné à distance. Fedor Storamov, faisant partie du KGB et actuellement en poste à Sofia en Bulgarie. Ce général a informé la CIA qu'il souhaitait faire défection. Sous la couverture de chauffeur routier et l'identité de Klaus Frost, Malko est envoyé en Bulgarie pour tenter de le faire passer à l'Ouest. Le général Storamov avait eu pour mission, deux ans auparavant, d'organiser l'attentat contre Jean-Paul II. - Le passeport, tout de suite, fit Emil Borovo. Sinon je descends votre ami. Malko, la main crispée sur la crosse de son Walther, sentit son estomac se c tracter. Il savait que le Bulgare ne bluffait pas. Il devait l'abattre avant. - Je compte jusqu'à cinq, dit Borovo. Un... Malko jouait sa vie sur une fraction de seconde. Son index caressa la détente d Walther et il bloqua sa respiration. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York limes revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth. journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".