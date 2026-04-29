Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La filière bulgare

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1983 Becik Galata est tué par l'explosion de son téléphone. L'explosif situé dans le combiné a été actionné à distance. Fedor Storamov, faisant partie du KGB et actuellement en poste à Sofia en Bulgarie. Ce général a informé la CIA qu'il souhaitait faire défection. Sous la couverture de chauffeur routier et l'identité de Klaus Frost, Malko est envoyé en Bulgarie pour tenter de le faire passer à l'Ouest. Le général Storamov avait eu pour mission, deux ans auparavant, d'organiser l'attentat contre Jean-Paul II. - Le passeport, tout de suite, fit Emil Borovo. Sinon je descends votre ami. Malko, la main crispée sur la crosse de son Walther, sentit son estomac se c tracter. Il savait que le Bulgare ne bluffait pas. Il devait l'abattre avant. - Je compte jusqu'à cinq, dit Borovo. Un... Malko jouait sa vie sur une fraction de seconde. Son index caressa la détente d Walther et il bloqua sa respiration. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York limes revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth. journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La filière bulgare par Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Commenter ce livre

 

La filière bulgare

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 29/04/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384790494
9782384790494
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.