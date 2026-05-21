Cette boîte à cartes propose une série de jeux pour mémoriser les tables de multiplication et s'entraîner à compter de tête. Un jeu de rapidité et de mémorisation pour apprendre tout en s'amusant. Ces cartes permettent une multiplicité de jeux, afin de varier les plaisirs : memory, le bingo, la bataille... et d'autres encore ! Tout pour apprendre à son rythme et pour progresser dans l'utilisation des tables de multiplication ! Grâce au jeu, l'enfant améliore ses compétences et apprend à calculer de tête, rapidement et sans erreur. Il mémorise ainsi les résultats tout en s'amusant.