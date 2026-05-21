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Tables de multiplication

Collectif, Rue des écoles

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Cette boîte à cartes propose une série de jeux pour mémoriser les tables de multiplication et s'entraîner à compter de tête. Un jeu de rapidité et de mémorisation pour apprendre tout en s'amusant. Ces cartes permettent une multiplicité de jeux, afin de varier les plaisirs : memory, le bingo, la bataille... et d'autres encore ! Tout pour apprendre à son rythme et pour progresser dans l'utilisation des tables de multiplication ! Grâce au jeu, l'enfant améliore ses compétences et apprend à calculer de tête, rapidement et sans erreur. Il mémorise ainsi les résultats tout en s'amusant.

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

maths

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Tables de multiplication

Collectif, Rue des écoles

Paru le 21/05/2026

Rue des Ecoles

7,95 €

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Scannez le code barre 9782820819451
9782820819451
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