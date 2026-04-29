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Beast friends

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

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Les monstres sont de sortie. Ambre est la fille la plus populaire du lycée, organise des fêtes inoubliables et n'hésite pas à ridiculiser ceux qui ne correspondent pas aux canons de beauté. Lucas, lui, préfère la lecture, la musique et le jeu de rôles. Mais lorsqu'un camion les asperge tous les deux d'un mystérieux liquide, leur vie va basculer. La jeune fille soucieuse de son apparence devient une louve-garou, musclée, puissante (et poilue), tandis que le garçon se transforme en vampire, rapide, hypnotique (et buveur de sang). Unis par leur secret, les deux vont devoir comprendre ce qui leur est arrivé, découvrir ce qui se trame dans l'ombre... et accepter ces changements qui bouleversent leur vie.

Par Olivier Gay, Jonathan Aucomte
Chez Drakoo

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Auteur

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Beast friends

Olivier Gay, Jonathan Aucomte

Paru le 29/04/2026

64 pages

Drakoo

13,90 €

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