Il ne ressent plus rien. Elle ressent tout trop fort. lls vont passer un marché. Depuis la mort de son cousin, John Lévy s'est éteint. Lorsqu'il découvre que l'empire théâtral familial est au bord du gouffre, il accepte un pari : six mois pour décider s'il le vend... ou s'il le sauve. Mais sa rencontre avec Mary Pariente, metteure en scène au tempérament indomptable, change tout. Mary n'a plus peur de rien — sauf de retomber dans l'emprise. Et cet homme froid, mystérieux, qui détient l'avenir de sa troupe, la fascine autant qu'il l'agace. Alors elle lui propose un marché : Elle utilisera ces six mois pour lui prouver qu'il peut encore ressentir des émotions. Six mois pour lui rappeler ce que c'est que vivre. Et sauver son théâtre. Mais plus ils jouent, plus le jeu devient dangereux. Sous les projecteurs, les émotions explosent, les coeurs vacillent et les limites s'effacent. Entre mensonges et vérité, haine et désir, ils croient flirter avec l'interdit... Seulement parfois, le plus grand rôle n'est pas de jouer un personnage... mais d'oser tomber le masque.