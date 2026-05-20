Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur la conduite de projet et sur la méthode agile Scrum pour réussir des projets informatiques en mode agile. 686 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Data Pro Réussir avec Scrum - Des concepts à la mise en oeuvre de l'agilité Extrait du résumé : Si vous cherchez à comprendre l'essence même de l'agilité, ce livre sur la méthodologie Scrum est pour vous. Conçu spécifiquement pour celles et ceux qui souhaitent s'initier ou se perfectionner dans le domaine de l'agilité, il propose un voyage didactique au coeur du framework Scrum, adapté aussi bien aux novices qu'aux professionnels chevronnés... Un livre de la collection Data Pro Conduite de projets informatiques - Développement, analyse et pilotage (6e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur la conduite de projets informatiques s'adresse à un public d'informaticiens, de chefs de projet, qu'ils soient professionnels ou étudiants. Il présente la conduite de projets d'une façon concrète et abordable, en fournissant les éléments clés d'un projet réussi : analyse, suivi, bilan...