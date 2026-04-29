Top Chef Le guide

Institution dans le domaine de la gastronomie, l'émission de M6 Top Chef rassemble depuis 17 ans les passionnés de gastronomie et repère les grands chefs de demain. Pour la première fois, Le guide Top Chef propose une édition avec les établissements ouverts par tous les anciens candidats depuis la première saison, soit plus de 200 chefs qui comptent aujourd'hui, mais également les restaurants des membres du jury. Le guide est classé par région, on parcourt l'Ile de France, puis nos provinces, mais il contient aussi une partie à l'étranger (de la Belgique au Canada en passant par le Portugal). Au total, plus de deux cents adresses pour tous les budgets : des tables étoilées aux bistrots de quartiers, en passant par les traiteurs ou la street food. Chaque établissement bénéficie d'une page dédiée : (re)découvrez le parcours du candidat, la spécialité de sa cuisine, ses plats signatures, et les informations pratiques essentielles de l'établissement où il travaille (adresse, téléphone, horaires, prix...). Chaque établissement est illustré par des photos.