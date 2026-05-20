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5G et Wi-Fi 7

José Dordoigne, Chalbi Kcharem, Roméo Diaz

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Ces trois livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les réseaux informatiques pour maîtriser plus précisément les réseaux 5G et le norme Wi-Fi 7. 1429 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. . Un livre de la collection Ressources Informatiques Réseaux informatiques - Notions fondamentales (10e édition) - (Protocoles, Architectures, Réseaux sans fil...) Extrait du résumé : Ce livre sur les réseaux informatiques s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux informaticiens expérimentés souhaitant mettre à jour leurs connaissances. Il offre une présentation détaillée des contextes d'accès aux réseaux d'aujourd'hui à travers des illustrations claires des composants et technologies en jeu. Des exemples concrets permettent de comprendre les systèmes d'exploitation les plus courants et les matériels associés, ainsi que des notions avancées comme la tolérance de panne, le stockage et la virtualisation... Un livre de la collection Ressources Informatiques Les réseaux 5G - Enjeux et usages d'un nouveau monde numérique Extrait du résumé : La 5G est bien plus qu'une simple évolution des technologies mobiles. Elle marque une véritable révolution, promettant des débits inégalés, des connexions massives et une transformation profonde des usages numériques. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux, les avancées et les perspectives qu'offre la technologie 5G : étudiants en télécommunications, professionnels du secteur ou simples curieux désireux d'approfondir leurs connaissances... Un livre de la collection Ressources Informatiques La norme Wi-Fi 7 - Conception, évolutions et défis d'intégration des réseaux sans-fil Extrait du résumé : Dans un monde où la connectivité sans fil est devenue indispensable, la norme Wi-Fi 7 se présente comme une réponse aux défis de performance, de fiabilité et de densité des réseaux actuels. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels des télécommunications, ingénieurs réseaux, chercheurs et décideurs, désireux de comprendre les avancées majeures de la norme 802. 11be et d'anticiper son impact sur l'avenir des réseaux. A travers une approche à la fois pédagogique et technique, il vous invite à explorer les subtilités de cette révolution technologique et à découvrir comment elle redéfinit les standards de la connectivité...

Par José Dordoigne, Chalbi Kcharem, Roméo Diaz
Chez Editions ENI

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Auteur

José Dordoigne, Chalbi Kcharem, Roméo Diaz

Editeur

Editions ENI

Genre

Réseaux informatiques

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5G et Wi-Fi 7

José Dordoigne, Chalbi Kcharem, Roméo Diaz

Paru le 12/05/2026

1429 pages

Editions ENI

96,00 €

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