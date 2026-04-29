Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Terre courage

Djalla-Maria Longa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand de jeunes citadins en rébellion décident d'aller vivre dans les montagnes ariègeoises, ils ne soupçonnent pas les épreuves auxquelles ils vont être confrontés... Nous sommes à Massat, au coeur de l'Ariège, dans les années 1970. De nombreux jeunes hippies ont choisi de s'installer dans ces hameaux du bout du monde désertés par les autochtones. La rigueur du climat et la rudesse du relief rendent le quotidien particulièrement difficile. Ne s'installe pas qui veut sur cette " terre courage ". Mais, c'est surtout l'histoire d'une confrontation entre le monde paysan ariégeois et la jeunesse hippie, souvent urbaine. Les uns doivent s'ouvrir à un monde qu'ils ne comprennent pas ; les autres apprendre à faire la part des choses entre refus du superflu et exigence du nécessaire. Après Mon enfance sauvage, son premier ouvrage paru aux éditions Glénat en 2011 et en 2024 au format poche - lauréat du prix Littérature Pyrénées 2012 -, Djalla-Maria Longa nous livre ici une vraie fresque de la vie populaire ariégeoise contemporaine. Une histoire vécue de l'intérieur, en tant que fille de ces néoruraux.

Par Djalla-Maria Longa
Chez Glénat

|

Auteur

Djalla-Maria Longa

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Terre courage par Djalla-Maria Longa

Commenter ce livre

 

Terre courage

Djalla-Maria Longa

Paru le 29/04/2026

272 pages

Glénat

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344074190
9782344074190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.