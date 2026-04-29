Quand de jeunes citadins en rébellion décident d'aller vivre dans les montagnes ariègeoises, ils ne soupçonnent pas les épreuves auxquelles ils vont être confrontés... Nous sommes à Massat, au coeur de l'Ariège, dans les années 1970. De nombreux jeunes hippies ont choisi de s'installer dans ces hameaux du bout du monde désertés par les autochtones. La rigueur du climat et la rudesse du relief rendent le quotidien particulièrement difficile. Ne s'installe pas qui veut sur cette " terre courage ". Mais, c'est surtout l'histoire d'une confrontation entre le monde paysan ariégeois et la jeunesse hippie, souvent urbaine. Les uns doivent s'ouvrir à un monde qu'ils ne comprennent pas ; les autres apprendre à faire la part des choses entre refus du superflu et exigence du nécessaire. Après Mon enfance sauvage, son premier ouvrage paru aux éditions Glénat en 2011 et en 2024 au format poche - lauréat du prix Littérature Pyrénées 2012 -, Djalla-Maria Longa nous livre ici une vraie fresque de la vie populaire ariégeoise contemporaine. Une histoire vécue de l'intérieur, en tant que fille de ces néoruraux.