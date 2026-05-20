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Photoshop, Illustrator et InDesign 2025

Christophe Aubry, Didier Mazier

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Ce coffret réunit trois ouvrages complémentaires consacrés aux logiciels majeurs de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator et InDesign. Chacun vous accompagne dans la maîtrise d'un outil clé, de la retouche d'image à l'illustration vectorielle, jusqu'à la mise en page professionnelle. Ensemble, ils offrent une approche complète et cohérente de la chaîne graphique pour concevoir et produire des supports de communication de qualité. Livre Photoshop 2025 - Pour PC/Mac Ce livre détaille chaque fonction d'Adobe Photoshop, le logiciel de référence en matière de retouches d'images ; paru mi-2025, il a été rédigé avec la version 26. 4. 0 de Photoshop... Livre Illustrator 2025 - Pour PC/Mac Ce livre de la collection Studio Factory détaille chaque fonction du logiciel de dessin vectoriel Illustrator : paru en 2025 et rédigé avec la version 29. 5. 1 d'Illustrator, il explore en détail les dernières évolutions de l'interface avec la nouvelle barre des tâches contextuelle et les avancées de l'Intelligence Artificielle Générative... Livre InDesign 2025 Découvrez dans ce livre les fonctionnalités de PAO du logiciel InDesign 2025. Après la présentation de l'interface commune aux logiciels de la suite Adobe, vous apprendrez à créer une page avec tous les éléments nécessaires à la composition. Vous y ajouterez ensuite des blocs de texte ou d'images et apprendrez à les manipuler...

Par Christophe Aubry, Didier Mazier
Chez Editions ENI

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Auteur

Christophe Aubry, Didier Mazier

Editeur

Editions ENI

Genre

InDesign

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Photoshop, Illustrator et InDesign 2025

Christophe Aubry, Didier Mazier

Paru le 12/05/2026

1796 pages

Editions ENI

84,00 €

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