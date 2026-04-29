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Christine Janin

Christine Janin, Anna-Véronique El Baze

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Le poche du livre qui fait du bien ! Le chemin de vie de Christine Janin, médecin, première Française sur le toit du monde et fondatrice de l'association " A Chacun son Everest ! ". Depuis 1994, l'association " A Chacun son Everest ! " a accueilli à Chamonix plus de 5 000 enfants et plus de 2 600 femmes en rémission d'un cancer, pour les aider à trouver ce fameux second souffle qui permet de surmonter la maladie. Christine Janin, alpiniste et médecin, première Française au sommet de l'Everest, première femme au pôle Nord à pied, a élaboré ces séjours en s'appuyant sur le parallèle symbolique entre les difficultés d'une ascension et celles du parcours vers la guérison. Une fois le sommet atteint, la descente, la voie de la transformation et de la renaissance demeurent un effort à fournir. Avec une énergie hors du commun, en suivant son intuition et les " anges " qui la guident, Christine Janin soulève des montagnes afin de pouvoir insuffler à d'autres - femmes et enfants malades, personnels soignants épuisés, écolières népalaises - l'envie de vivre, l'estime de soi et la confiance en l'avenir. Comment trouver son chemin de vie ? Comment transformer l'épreuve en victoire ? Neuf ans après la première édition de ce livre, Christine Janin continue de s'interroger sur sa propre expérience. Son témoignage sur son aventure, son engagement, mais aussi ses doutes et ses peines nous fait du bien.

Par Christine Janin, Anna-Véronique El Baze
Chez Glénat

|

Auteur

Christine Janin, Anna-Véronique El Baze

Editeur

Glénat

Genre

Récits de montagne

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Christine Janin

Christine Janin, Anna-Véronique El Baze

Paru le 29/04/2026

222 pages

Glénat

8,90 €

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Scannez le code barre 9782344074169
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