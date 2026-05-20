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Mes cent contes mortels Tome 10

Anji Matono

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Sentant arriver son échéance fatidique, Yûma semble pris de doutes : souhaite-t-il réellement mettre un point final au long cauchemar qu'il traverse ? Et à quel prix ? Pourtant, il est trop tard pour avoir des regrets : le jeune garçon doit penser au bien de ses proches. Cependant... Hina ne se comporte-t-elle pas étrangement ? Qui aura le dernier mot et contera l'ultime histoire d'horreur ? Convoquant les plus grands maîtres du genre, Anji Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace. Sans plus attendre, laissez-vous contaminer par les ambiances uniques qui suintent à travers les pages de ce manga...

Par Anji Matono
Chez Akata

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Auteur

Anji Matono

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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Mes cent contes mortels Tome 10

Anji Matono trad. Constant Voisin

Paru le 20/05/2026

Akata

8,05 €

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