Mes cent contes mortels Tome 10

Sentant arriver son échéance fatidique, Yûma semble pris de doutes : souhaite-t-il réellement mettre un point final au long cauchemar qu'il traverse ? Et à quel prix ? Pourtant, il est trop tard pour avoir des regrets : le jeune garçon doit penser au bien de ses proches. Cependant... Hina ne se comporte-t-elle pas étrangement ? Qui aura le dernier mot et contera l'ultime histoire d'horreur ? Convoquant les plus grands maîtres du genre, Anji Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace. Sans plus attendre, laissez-vous contaminer par les ambiances uniques qui suintent à travers les pages de ce manga...