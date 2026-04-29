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Echopraxie

Peter Watts

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2096. Daniel Brüks est l'un des derniers humains non transformés génétiquement et technologiquement. Après avoir contribué à la propagation d'une épidémie, ce parasitologue s'est isolé dans le désert d'Oregon, où il effectue des recherches... en vain : la situation écologique sur Terre ne cesse de se dégrader. Poursuivi par un groupe de zombies, il se réfugie parmi des moines, mais quitter la planète se révèle vite la seule solution. Le voici embarqué à bord du Couronne d'épines, aux côtés d'un militaire inconsolable, d'une pilote vindicative, de moines bicaméraux et d'une vampire. Ainsi commence une fuite éperdue jusqu'au coeur brûlant du Système solaire, là où ce qu'il reste de l'humanité fracturée pourrait bien faire face à l'impensable... Un monument de dark hard SF : glorieusement haut, aux fondations profondes, à mille facettes, labyrinthique à souhait et intensément sombre. Bifrost. Traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet.

Par Peter Watts
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Peter Watts

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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Echopraxie

Peter Watts trad. Gilles Goullet

Paru le 29/04/2026

597 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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