On les appelle les Porteurs de Sabres Sacrés et on raconte qu'ils servent la volonté des Kami. Ils ne sont pas immortels, mais vieillissent différemment de nous, s'éloignant peu à peu de l'humanité. Maître Shiro, le Héron Blanc, est l'un d'eux. Il porte le Sabre de Neige, qui se nourrit du sang de ses victimes et procure cette extraordinaire longévité convoitée par l'Empereur en personne. Isao, dix-neuf ans, est son unique disciple. Ils vivent ensemble au coeur d'une forêt sacrée, se dévouant corps et âme à la Voie du Sabre. Quand le jeune homme apprend que la tête du Héron Blanc est mise à prix et que leur ermitage secret est découvert, tous deux se voient obligés de fuir. Confronté à un monde extérieur auquel les idéaux de la Voie du Sabre peinent à s'appliquer, Isao est déterminé à dépasser ses propres limites et à gagner le respect de maître Shiro, qu'il aime éperdument. Mais c'est compter sans les dangers et les créatures qui se dresseront sur son chemin. A commencer par ses semblables : les hommes. Un récit initiatique épique et sentimental dans un Japon fantastique, qui se distingue par l'élégance de son écriture, la cohérence de son imaginaire, et sa grande finesse psychologique. Une révélation. Midi Libre. Une intrigue brillamment construite, pleine de poésie et de rebondissements, dans un monde cruel et onirique. Tribu Move.