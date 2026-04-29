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#Essais

Enorme

Anna Roy

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Mon histoire est simple, claire comme de l'eau de roche. A partir de 2013, j'ai pris 58 kilos. Vous avez bien lu. En quelques mois je suis devenue énorme. 126 kilos, ça pèse. Le 1er mars 2023, j'ai décidé de tout perdre parce que je n'avais pas envie de mourir. Et pour ça, je me suis sevrée du sucre. Je voulais avoir une vie que j'aime, danser, courir, m'habiller... Mais avant tout, je voulais être de nouveau heureuse. L'obésité est une île : j'y ai vécu décentrée du monde, mais surtout de moi-même. Pour moi, la quitter c'était me retrouver, et rejoindre le continent des gens qui vont bien. J'y suis presque, je le touche, pourtant j'ai peur : qu'est-ce que je vais y trouver ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Ce livre est le récit d'un exil, et d'un retour. A. R. Anna Roy décrit son combat pour sortir de l'obésité, sous la forme d'un journal de bord. Un récit intime. Ophélie Ostermann, Madame Figaro.

Par Anna Roy
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Anna Roy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Obésité

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Enorme

Anna Roy

Paru le 29/04/2026

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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