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#Roman francophone

Bosphore Tango

Metin Arditi

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Istanbul, septembre 1955. Un pogrome d'une violence inouïe, visant les communautés grecque, arménienne et juive, saccage le centre-ville. Renée, jeune Arménienne, emprunte la grande avenue de la Libération à travers les gravats et les éclats de verre, à la recherche de Jako, son ancien amant. Dans ses bureaux dévastés, elle le retrouve. Leur idylle reprend. Au même moment à Lausanne, plusieurs familles stambouliotes se trouvent dans l'impossibilité de retourner en Turquie, où les frontières ont été fermées. Entre Sélim, le fils de Jako, âgé de quinze ans, et Deniz, sa cousine de cinq ans son aînée, un amour s'esquisse. Ils se retrouveront au cours de l'été suivant dans une île paradisiaque au large d'Istanbul, où leur amour éclatera, avant de subir bien des cahots, de rupture en retrouvailles. Bien des années plus tard, en 2002, dans cette Istanbul qui conserve le souvenir enfoui d'un cosmopolitisme écrasé par des décennies de rigorisme et de violences, Jalila, écrivaine à succès, apprend qu'elle est une enfant adoptée. Elle n'a de cesse de partir à la recherche ses parents biologiques et de découvrir le secret de sa vie. Après Le Danseur oriental, puis L'Espion d'Atatatürk, Metin Arditi achève sa Trilogie de Constantinople avec ce Bosphore-Tango qui se clôt à l'ère Erdogan. Il y raconte, avec émotion et mélancolie, des destins malmenés par une Histoire qui n'a que faire des nuances des vies.

Par Metin Arditi
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Metin Arditi

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature francophone

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Bosphore Tango

Metin Arditi

Paru le 29/04/2026

256 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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