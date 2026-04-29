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Le grand livre du foot

Mundial, Damien Weighill

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Cette encyclopédie aussi sérieuse que drôle et décalée contient tout ce qu'il faut savoir sur le foot : l'essentiel pour devenir un pro du ballon rond, des informations insolites sur les coupes de cheveux des plus grands joueurs, l'évolution de leurs chaussures et de leurs maillots au fil du temps, ou encore des conseils pour faire une tête parfaite comme Didier Drogba et un petit pont de génie comme Luis Suárez. 3, 2, 1... Attention au coup d'envoi ! Un livre pour devenir incollable sur le sport le plus populaire du monde.

Par Mundial, Damien Weighill
Chez Albin Michel

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Auteur

Mundial, Damien Weighill

Editeur

Albin Michel

Genre

Sport

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Le grand livre du foot

Mundial, Damien Weighill trad. Jean-Bernard Gouillier

Paru le 29/04/2026

112 pages

Albin Michel

20,90 €

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