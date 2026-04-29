Un jeu dangereux

Lorsque j'ai débarqué de mon Auvergne à Paris, jamais je n'aurais imaginé ce qui allait m'arriver. Mon intention était de suivre un cursus de lettres modernes à la Sorbonne, de survivre à mon studio de 9m2 et de rencontrer de nouveaux amis. Ce n'est rien de dire que ça a vite dérapé. Je me demande encore comment j'ai pu accepter de suivre Atina et Louisa au fin fond des Catacombes, au milieu de la nuit. Comment j'ai pu mettre en danger tous ceux à qui je tenais. Et pourtant... Ceci est mon histoire. Je n'en suis pas fière. Un roman psychologique fort sur la part sombre que chacun porte en soi.