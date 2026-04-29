Le sabre de nuit

"Elle est la caresse tendre qui réconforte dans la solitude, l'ombre vorace qui comble les vides, le baiser velouté qui apaise les plaies. Elle est la Nuit". . On les appelle les Porteurs de Sabres Sacrés et on raconte qu'ils servent la volonté des Kami, en échange de mystérieux pouvoirs ainsi que d'une longévité exceptionnelle. Aya, Porteuse du Sabre de Nuit, vient de se réveiller d'un profond sommeil, long de deux siècles. Tout en retraçant les événements tragiques qui l'ont conduite à recevoir sa lame divine, elle se lance dans une quête éperdue visant à s'affranchir de son ennemi ultime, Akito. Mais la puissante chamane Hoshi se dresse sur sa route, bien décidée à neutraliser cette sorceresse qu'elle considère comme une abomination. Pendant ce temps, de sombres intrigues se nouent depuis la Cité Impériale, Kurumé, jusqu'à l'ancienne capitale, Ehimé, et pourraient bien faire basculer le pays tout entier dans la guerre... voire pire.