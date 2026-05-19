Et si la plus belle aventure professionnelle commençait par un voyage... à l'intérieur de vous ? Le Tour de Soi en 80 jours n'est pas un livre à lire. C'est un livre à vivre. Pensé pour toi, qui envisages une reconversion professionnelle et qui ressens ce besoin viscéral de changement, ce journal de bord t'invite à explorer, en douceur, avec légèreté et une pointe d'humour, les possibilités d'une nouvelle trajectoire qui te ressemble vraiment. En 80 jours, tu vas : - Faire le point sur ta situation actuelle et tes besoins profonds - (Re)découvrir ton identité professionnelle et personnelle - Clarifier ce qui te fait vraiment vibrer - Identifier les pistes qui ont du sens pour toi, aujourd'hui - Construire un projet professionnel réaliste, aligné et incarné Conçu comme un véritable "tour de soi" , ce journal allie la rigueur du bilan de compétences aux outils du coaching professionnel, enrichi d'exercices guidés inspirés du développement personnel et de l'art-thérapie. TDS, c'est TON journal de bord. Un espace à toi, rien qu'à toi, pour incarner ce rôle d'Explor'Actrice (ou d'Explor'Acteur ! ) et dessiner enfin la trajectoire professionnelle qui te correspond. Parce que ta reconversion mérite mieux qu'un test en ligne de 10 minutes. Le voyage commence quand tu le décides.