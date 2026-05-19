Et si la plus belle aventure professionnelle commençait par un voyage... à l'intérieur de vous ? Le Tour de Soi en 80 jours n'est pas un livre à lire. C'est un livre à vivre. Pensé pour toi, qui envisages une reconversion professionnelle et qui ressens ce besoin viscéral de changement, ce journal de bord t'invite à explorer, en douceur, avec légèreté et une pointe d'humour, les possibilités d'une nouvelle trajectoire qui te ressemble vraiment. En 80 jours, tu vas : - Faire le point sur ta situation actuelle et tes besoins profonds - (Re)découvrir ton identité professionnelle et personnelle - Clarifier ce qui te fait vraiment vibrer - Identifier les pistes qui ont du sens pour toi, aujourd'hui - Construire un projet professionnel réaliste, aligné et incarné Conçu comme un véritable "tour de soi" , ce journal allie la rigueur du bilan de compétences aux outils du coaching professionnel, enrichi d'exercices guidés inspirés du développement personnel et de l'art-thérapie. TDS, c'est TON journal de bord. Un espace à toi, rien qu'à toi, pour incarner ce rôle d'Explor'Actrice (ou d'Explor'Acteur ! ) et dessiner enfin la trajectoire professionnelle qui te correspond. Parce que ta reconversion mérite mieux qu'un test en ligne de 10 minutes. Le voyage commence quand tu le décides.
Par
Regent Solene, Solène Régent Chez
Prochain Chapitre
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