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Le Mage du Kremlin

Giuliano da Empoli, Luc Jacamon

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On l'appelait le " mage du Kremlin ". Vadim Baranov, ancien metteur en scène devenu éminence grise de Poutine, fascine autant qu'il intrigue. Un soir, il livre enfin son histoire au narrateur : des coulisses du pouvoir russe surgit un monde de manipulations et d'illusions, où la politique devient théâtre. De la Tchétchénie à l'Ukraine, Le Mage du Kremlin dévoile les ressorts du régime et médite sur la nature du pouvoir. Dans cette adaptation, Luc Jacamon donne corps à la Russie post-soviétique grâce à son réalisme stylisé, parfaitement adapté à cet univers implacable.

Par Giuliano da Empoli, Luc Jacamon
Chez Casterman

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Auteur

Giuliano da Empoli, Luc Jacamon

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Le Mage du Kremlin

Giuliano da Empoli, Luc Jacamon

Paru le 29/04/2026

139 pages

Casterman

24,00 €

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