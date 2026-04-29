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Contre la brutalisation de nos existences

Paul Klotz

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Le chant des oiseaux, l'odeur des sous-bois, la lumière du soir, la douceur d'une caresse ou le grand air... Nos expériences sensibles forgent notre bien-être physique et mental, nos manières de penser et la marche de la société tout entière. Pourtant, elles sont aujourd'hui brutalisées. Nos cinq sens subissent des violences inouïes. La pollution sonore nous abîme tandis que la pollution lumineuse nous prive de la nuit noire et des étoiles. L'omniprésence des odeurs industrielles met notre odorat à l'épreuve. Le toucher disparaît. La main clique, tapote, scrolle alors que le contact humain recule. Le goût, anesthésié par la nourriture ultratransformée, remplace les saveurs naturelles par des simulacres artificiels. Parallèlement, nous n'avons jamais si peu dormi et si peu bougé. Entourés d'écrans qui appauvrissent notre vécu quotidien, notre sentiment de solitude explose. Nous n'apprécions plus la nature, nous détruisons ce que nous devrions défendre. Paul Klotz s'érige contre la dégradation brutale de nos conditions d'existence. Entre essai et manifeste, son récit plaide pour une politique du sensible. Il formule des principes et des propositions pour redonner à la puissance publique le devoir de protéger la vie sensible des citoyens. La santé, l'environnement et la cohésion sociale en dépendent.

Par Paul Klotz
Chez Flammarion

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Auteur

Paul Klotz

Editeur

Flammarion

Genre

Penser l'écologie

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Contre la brutalisation de nos existences

Paul Klotz

Paru le 29/04/2026

169 pages

Flammarion

20,00 €

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