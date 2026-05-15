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Petite histoire des Landes

Serge Pacaud

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Toute l'histoire des Landes des origines à nos jours. Si la région, dont les Landes font partie, est entrée dans l'histoire par la conquête romaine, l'histoire de cette entité géographique commence dès la Préhistoire et c'est à partir de cette date que l'auteur commence son récit. Il retrace l'histoire de la région depuis l'édification des premiers mégalithes jusqu'à aujourd'hui, en passant par la création des Landes féodales, les mainmises seigneuriales et la domination anglaise, la guerre de Cent Ans.

Par Serge Pacaud
Chez La Geste

|

Auteur

Serge Pacaud

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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Petite histoire des Landes

Serge Pacaud

Paru le 15/05/2026

180 pages

La Geste

12,90 €

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Scannez le code barre 9791035333232
9791035333232
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