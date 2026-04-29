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Star Wars The Mandalorian & Grogu

Disney

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Toute l'histoire du film The Mandalorian and Grogu racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Depuis la chute de l'Empire Galactique, les seigneurs impériaux ont fui et se sont réfugiés dans les confins de la Galaxie. Mando et Grogu partent en mission pour les retrouver et, ainsi, aider la Nouvelle République à protéger les siens... Telle est la Voie.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

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Star Wars The Mandalorian & Grogu

Disney

Paru le 29/04/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017235408
9782017235408
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