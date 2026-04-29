Star Wars The Mandalorian & Grogu

Toute l'histoire du film The Mandalorian and Grogu racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Depuis la chute de l'Empire Galactique, les seigneurs impériaux ont fui et se sont réfugiés dans les confins de la Galaxie. Mando et Grogu partent en mission pour les retrouver et, ainsi, aider la Nouvelle République à protéger les siens... Telle est la Voie.