Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Jeu de 7 familles Drôles de Vertus!

Kato

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce jeu de 7 familles a été imaginé par une jeune illustratrice suite à une retraite où elle avait eu l'occasion avec ses amies de sourire sur le nom de la salle "Saint Pothin" ! De son imagination et de son crayon sont nés 42 personnages, regroupés en 7 univers (à la chapelle, au Vatican, à la ferme, au jardin, à la cuisine, au réfectoire et à l'atelier) : l'association du nom et du dessin nous font rire ou sourire tout au long du jeu. On s'amuse avec gentillesse des Frères et des Soeurs de la Communauté des Saintes Vertus du Ciel, ils nous deviennent même presque familiers ! Peut-être parce que nous apprenons, à travers eux, à reconnaître avec humilité les petites manies que notre nature humaine nous impose, pour devenir plus vigilants. Et comme "un saint triste est un triste saint" , on n'hésite pas se perfectionner dans la joie et en souriant !

Par Kato
Chez XXXX

|

Auteur

Kato

Editeur

XXXX

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeu de 7 familles Drôles de Vertus! par Kato

Commenter ce livre

 

Jeu de 7 familles Drôles de Vertus!

Kato

Paru le 14/05/2026

42 pages

XXXX

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3760339610260
3760339610260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.