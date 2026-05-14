Jeu de 7 familles Drôles de Vertus!

Ce jeu de 7 familles a été imaginé par une jeune illustratrice suite à une retraite où elle avait eu l'occasion avec ses amies de sourire sur le nom de la salle "Saint Pothin" ! De son imagination et de son crayon sont nés 42 personnages, regroupés en 7 univers (à la chapelle, au Vatican, à la ferme, au jardin, à la cuisine, au réfectoire et à l'atelier) : l'association du nom et du dessin nous font rire ou sourire tout au long du jeu. On s'amuse avec gentillesse des Frères et des Soeurs de la Communauté des Saintes Vertus du Ciel, ils nous deviennent même presque familiers ! Peut-être parce que nous apprenons, à travers eux, à reconnaître avec humilité les petites manies que notre nature humaine nous impose, pour devenir plus vigilants. Et comme "un saint triste est un triste saint" , on n'hésite pas se perfectionner dans la joie et en souriant !