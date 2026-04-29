I'm the Queen in This Life Tome 1

Le royaume d'Etruscan est entaché de sang lorsque Cesare, fils illégitime du roi, s'empare du trône suite aux basses manoeuvres menées par sa fiancée, Ariadne. En vérité, celle-ci n'a orchestré ce complot dans le seul but d'obtenir la reconnaissance de l'amour de sa vie. Un désir d'être aimée qui se soldera par une cruelle trahison de Cesare ! Pire encore, sa demi-soeur, Isabella, commandite son assassinat pour devenir reine à sa place. Alors que le voile de la mort vient l'effleurer pour l'emporter, Ariadne entend une voix qui lui propose un marché pour déjouer son funeste destin... à condition de suivre scrupuleusement "la règle d'or".