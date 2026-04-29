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I'm the Queen in This Life Tome 1

Lefaljinf, Themis, Omin

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Le royaume d'Etruscan est entaché de sang lorsque Cesare, fils illégitime du roi, s'empare du trône suite aux basses manoeuvres menées par sa fiancée, Ariadne. En vérité, celle-ci n'a orchestré ce complot dans le seul but d'obtenir la reconnaissance de l'amour de sa vie. Un désir d'être aimée qui se soldera par une cruelle trahison de Cesare ! Pire encore, sa demi-soeur, Isabella, commandite son assassinat pour devenir reine à sa place. Alors que le voile de la mort vient l'effleurer pour l'emporter, Ariadne entend une voix qui lui propose un marché pour déjouer son funeste destin... à condition de suivre scrupuleusement "la règle d'or".

Par Lefaljinf, Themis, Omin
Chez Pika Edition

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Auteur

Lefaljinf, Themis, Omin

Editeur

Pika Edition

Genre

Sunjung (shojo)

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I'm the Queen in This Life Tome 1

Lefaljinf, Themis, Omin trad. Captain Pavé

Paru le 29/04/2026

296 pages

Pika Edition

14,95 €

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