Sisters Style ; Ma vie rêvée à Pom-les-Bains

Découvrez les romans adaptés de la série TV Les Sisters ! Parce qu'elle est condamnée à porter les anciens vêtements de sa Sister, Marine exige de pouvoir choisir ses futurs habits. Cédant une fois de plus aux caprices de sa soeur, Wendy l'emmène faire les magasins. Mais quand la grande choisit une robe qui ne plaît pas du tout à la petite, la séance shopping se transforme en une dispute entre Sister haute en couleurs !