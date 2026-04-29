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#Roman jeunesse

Sisters Style ; Ma vie rêvée à Pom-les-Bains

Florane Poinot, François Vodarzac

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Découvrez les romans adaptés de la série TV Les Sisters ! Parce qu'elle est condamnée à porter les anciens vêtements de sa Sister, Marine exige de pouvoir choisir ses futurs habits. Cédant une fois de plus aux caprices de sa soeur, Wendy l'emmène faire les magasins. Mais quand la grande choisit une robe qui ne plaît pas du tout à la petite, la séance shopping se transforme en une dispute entre Sister haute en couleurs !

Par Florane Poinot, François Vodarzac
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Florane Poinot, François Vodarzac

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Sisters Style ; Ma vie rêvée à Pom-les-Bains

Florane Poinot, François Vodarzac

Paru le 29/04/2026

90 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041119875
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