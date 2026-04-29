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#Roman francophone

L'enfant aller-retour

Zidrou, Arno Monin

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Jusqu'à présent, sa mère s'appelait Guerre, son père Exil... Désormais, ils ont pour noms Trahison et Abandon. Gaëlle et Romain ont adopté Wajdi, 10 ans, qui a grandi dans l'horreur de la guerre au Yémen. Mais la nouvelle vie française du jeune garçon n'est pas simple. Méfiant, endurci par les combats et les souffrances, et ne parlant pas un mot de français, Wajdi interprète mal les gestes les plus simples. Les heureux parents adoptifs vont vite déchanter, confrontés aux premières rébellions. Au gré des difficultés, le couple hésite à confirmer sa demande d'adoption. La famille qui souhaitait tant cet enfant n'en veut désormais plus. Que reste-t-il alors à Wajdi, sinon la fugue ?

Par Zidrou, Arno Monin
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Zidrou, Arno Monin

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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L'enfant aller-retour

Zidrou, Arno Monin

Paru le 29/04/2026

144 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9791041119837
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