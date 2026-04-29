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Etudes brunschvicgiennes

Marion Marchal

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Les études ici réunies proposent de relire la grande philosophie qu'est l'oeuvre de Léon Brunschvicg. Si depuis 1944, date de sa mort, la philosophie française, en particulier avec M. Merleau-Ponty et M. Henry, s'est construite contre elle, n'est-il pas maintenant temps d'en retrouver l'élan rationaliste et intellectualiste ? Quelles étaient les formes et les conditions de son exigence idéaliste : telle est la question posée lors du colloque international qui se tint le 15 mai 2024 à la Fondation Simone et Cino Del Duca (Paris). A l'occasion du 80e anniversaire du décès de Léon Brunschvicg, et parallèlement à l'édition scientifique de ses textes qui paraît chez Hermann, le renouveau de sa lecture s'organise dans l'examen de la "vie de l'esprit" . Comment l'idéalisme de Brunschvicg s'élabore-t-il ? A partir de l'analyse des "modalités du jugement" , qui trouvent dans l'étude des sciences et de leurs progrès l'un des principaux aspects du développement de l'esprit. Outre les éléments fondamentaux de la pensée brunschvicgienne, ce sont également ses rapports aux philosophes, ainsi qu'aux artistes et scientifiques, qui la discutèrent ou qui la continuèrent, que présentent ces études. Avec les contributions de : Pierre Cassou-Noguès, Dominique Combe, Laurent Fedi, Massimo Ferrari, Marion Marchal, Dominique Pradelle, André Simha, Isabelle Thomas-Fogiel.

Par Marion Marchal
Chez Hermann

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Auteur

Marion Marchal

Editeur

Hermann

Genre

Notions

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Etudes brunschvicgiennes

Marion Marchal

Paru le 29/04/2026

232 pages

Hermann

30,00 €

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