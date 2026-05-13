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Les fleurs se maquillent aussi Tome 3

Schwinn

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Au terme d'une réflexion personnelle et de nombreuses lectures, Hanayo est résolue à aller plus loin dans sa relation avec Yoshiko. Cependant, elle craint que ses sentiments ne soient pas pris au sérieux, d'autant qu'elle doute de leur légitimité, après une vie entière au sein d'un modèle familial traditionnel. Malgré tout, elle compte bien convaincre l'élue de son coeur qu'elle saura voir au-delà des apparences et guérir ses fêlures... Mais quelle réponse Yoshiko lui donnera-t-elle ? C'est elle qui fait battre mon coeur plus vite... Les Fleurs se maquillent aussi décrit l'histoire d'amour entre deux femmes d'âge mûr aux parcours de vie très différents. Dans une ambiance douce-amère, schwinn nous livre une oeuvre à la fois réaliste et inspirante.

Par Schwinn
Chez Akata

|

Auteur

Schwinn

Editeur

Akata

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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Les fleurs se maquillent aussi Tome 3

Schwinn trad. Blanche Delaborde

Paru le 13/05/2026

161 pages

Akata

8,05 €

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