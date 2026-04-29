Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Excuser ou punir

Amélie Bescont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A partir de l'analyse d'une série de controverses scientifiques qui, depuis la naissance de la pénalité libérale, ont marqué la réflexion portant sur le sort des femmes justiciables, cet ouvrage réinterroge les principaux arguments qui ont légitimé le traitement différentiel de leurs illégalismes. A l'aune d'une perspective féministe et intersectionnelle, il revient sur les réponses que les savoirs sur le crime produits depuis lors ont apporté aux interrogations suivantes : les femmes constituent-elles des sujets pénaux comme les autres ? Dans quelle mesure peuvent-elles être reconnues responsables de leurs crimes ? Quelle incidence les caractéristiques associées à leur sexe, à leur genre, mais aussi à leur ethnicité, à leur classe sociale, à leur âge ou à leur orientation sexuelle, doivent-elles avoir sur la nature des relations que les pouvoirs (para-)pénaux entretiennent avec elles ? Et enfin, les progrès en matière d'égalité nous enjoignent-ils désormais à calquer le traitement judiciaire et pénal des femmes sur celui des hommes ? En retraçant cet itinéraire intellectuel, cet ouvrage met à jour les racines épistémiques des arguments qui sont mobilisés actuellement dans le débat public qui entoure la question de savoir s'il vaut mieux punir ou excuser les femmes justiciables qui passent à l'acte dans un contexte de violences de genre.

Par Amélie Bescont
Chez Hermann

|

Auteur

Amélie Bescont

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Excuser ou punir par Amélie Bescont

Commenter ce livre

 

Excuser ou punir

Amélie Bescont

Paru le 29/04/2026

266 pages

Hermann

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037047847
9791037047847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.