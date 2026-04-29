Dans la savane

Un voyage sonore et ludique au coeur de la savane Quel est ce bruit ? Brrroa brrroa ! Han hi ! Splish splash ! Roar roar ! A chaque double page, les petits lecteurs devinent quel animal de la savane se cache derrière un bruit sauvage. Avec des rabats à soulever, des sons amusants et une surprise finale, ce livre offre un moment de lecture ludique et captivant. Un livre pensé pour éveiller les sens des tout-petits Avec ses sons facilement reconnaissables, ses rabats de formes variées et ses illustrations colorées, ce petit livre tout-carton stimule à la fois l'ouïe, la vue et le toucher. Les effets de coucou-caché ravissent les bébés, qui développent ainsi leur motricité fine et leur curiosité. Un outil idéal pour partager un moment complice, apprendre en s'amusant et enrichir le vocabulaire des tout-petits autour d'un thème qui plaît à tous : les animaux de la savane ! Une collection reconnue, à prix tout doux Publié dans la collection prometteuse des devinettes sonores de Bayard Jeunesse, ce livre d'éveil malin propose 4 sons, 4 rabats et un miroir final pour seulement 10 . Un format solide, économique et parfaitement adapté aux petites mains... et aux grandes oreilles curieuses !