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#Album jeunesse

Dans la savane

Xxx, Bayard Jeunesse, Pui Lee

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Un voyage sonore et ludique au coeur de la savane Quel est ce bruit ? Brrroa brrroa ! Han hi ! Splish splash ! Roar roar ! A chaque double page, les petits lecteurs devinent quel animal de la savane se cache derrière un bruit sauvage. Avec des rabats à soulever, des sons amusants et une surprise finale, ce livre offre un moment de lecture ludique et captivant. Un livre pensé pour éveiller les sens des tout-petits Avec ses sons facilement reconnaissables, ses rabats de formes variées et ses illustrations colorées, ce petit livre tout-carton stimule à la fois l'ouïe, la vue et le toucher. Les effets de coucou-caché ravissent les bébés, qui développent ainsi leur motricité fine et leur curiosité. Un outil idéal pour partager un moment complice, apprendre en s'amusant et enrichir le vocabulaire des tout-petits autour d'un thème qui plaît à tous : les animaux de la savane ! Une collection reconnue, à prix tout doux Publié dans la collection prometteuse des devinettes sonores de Bayard Jeunesse, ce livre d'éveil malin propose 4 sons, 4 rabats et un miroir final pour seulement 10 . Un format solide, économique et parfaitement adapté aux petites mains... et aux grandes oreilles curieuses !

Par Xxx, Bayard Jeunesse, Pui Lee
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Xxx, Bayard Jeunesse, Pui Lee

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres sonores

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Dans la savane

Xxx, Bayard Jeunesse, Pui Lee

Paru le 29/04/2026

Bayard jeunesse

10,00 €

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Scannez le code barre 9791036388101
9791036388101
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