Grandir au sein d'une famille chrétienne ne garantit pas une rencontre vivante avec Dieu. Pour Evodie Rolel, la foi demeurait un cadre et un décor sans profondeur, jusqu'à ce que les épreuves viennent bouleverser son existence. Entre études supérieures au Cameroun, débauche, maternité solitaire et exil en France, son parcours fut marqué par l'errance, les dérives personnelles et la douleur. C'est au coeur de cette adversité qu'elle fait l'expérience d'une rencontre décisive avec Jésus-Christ. Malgré une rechute dans ses anciens égarements, elle découvre la puissance du pardon et de la restauration. Jésus-Christ m'a sauvée de la mort - "Témoignage chrétien" est le récit édifiant d'une grâce plus forte que la chute, l'affirmation qu'aucune déchéance n'est irréversible lorsque la lumière de Dieu se lève. Aujourd'hui transformée, elle consacre sa vie à celui qui l'a relevée.