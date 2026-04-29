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#Album jeunesse

Petit Ours Brun et les bisous

Marie Aubinais, Danièle Bour

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Les bisous... quand on veut ! Petit Ours Brun adore tous les bisous, sauf quand il est occupé à jouer ! Une histoire qui valorise les moments tout doux en famille et le respect du consentement des enfants. Un format pratique Souple, léger et facile à manipuler, ce livre est conçu pour les petites mains. Grâce à son format compact, il se glisse facilement dans un sac et suit l'enfant partout : en balade, chez des amis, ou en salle d'attente. Des histoires au quotidien pour les enfants La collection Mon petit poche accompagne les tout-petits dans leurs découvertes et apprentissages.

Par Marie Aubinais, Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Marie Aubinais, Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

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Petit Ours Brun et les bisous

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 29/04/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

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Scannez le code barre 9791036378447
9791036378447
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