Petit Ours Brun et les bisous

Les bisous... quand on veut ! Petit Ours Brun adore tous les bisous, sauf quand il est occupé à jouer ! Une histoire qui valorise les moments tout doux en famille et le respect du consentement des enfants. Un format pratique Souple, léger et facile à manipuler, ce livre est conçu pour les petites mains. Grâce à son format compact, il se glisse facilement dans un sac et suit l'enfant partout : en balade, chez des amis, ou en salle d'attente. Des histoires au quotidien pour les enfants La collection Mon petit poche accompagne les tout-petits dans leurs découvertes et apprentissages.