Mon chemin de la rue à la foi est le récit d'une chute et d'une renaissance. C'est l'histoire d'un homme brisé par la vie, errant dans les rues, privé de repères, de dignité et d'espérance. Sans domicile fixe et invisible aux yeux du monde, il n'est pourtant jamais oublié de Dieu. Dans la solitude et la souffrance, une rencontre inattendue avec la parole de Jésus-Christ transforme sa réalité. A travers la lecture de la Bible et la force des Saintes Ecritures, une lumière perce les ténèbres. Ce témoignage intime montre comment la foi relève, guérit et redonne sens à l'existence. Un chemin semé d'épreuves, mais aussi d'espérance, de pardon et d'amour. Un message puissant : aucun être n'est hors de portée de la grâce, même au plus bas.