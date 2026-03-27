Une maman, deux soleils et toute une vie est le récit d'une femme qui, portée par l'affection de ses deux enfants, apprend à se reconstruire. Entre épreuves et renaissance, elle se bat pour offrir à sa progéniture un monde plus doux et stable. A travers des chapitres intimes et émouvants, l'autrice raconte son passé, son présent, et la manière dont elle réinvente son avenir. Cet ouvrage est une ode à la résilience, à l'amour inconditionnel et aux petites victoires qui, jour après jour, transforment une existence. Un témoignage vibrant de courage et d'espoir qui rappelle que, même au coeur des tempêtes, la lumière finit toujours par revenir.