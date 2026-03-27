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Une maman, deux soleils et toute une vie

Melissa Fischer

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Une maman, deux soleils et toute une vie est le récit d'une femme qui, portée par l'affection de ses deux enfants, apprend à se reconstruire. Entre épreuves et renaissance, elle se bat pour offrir à sa progéniture un monde plus doux et stable. A travers des chapitres intimes et émouvants, l'autrice raconte son passé, son présent, et la manière dont elle réinvente son avenir. Cet ouvrage est une ode à la résilience, à l'amour inconditionnel et aux petites victoires qui, jour après jour, transforment une existence. Un témoignage vibrant de courage et d'espoir qui rappelle que, même au coeur des tempêtes, la lumière finit toujours par revenir.

Par Melissa Fischer
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Melissa Fischer

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Une maman, deux soleils et toute une vie

Melissa Fischer

Paru le 27/03/2026

40 pages

Le Lys Bleu

10,00 €

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Scannez le code barre 9791043702587
9791043702587
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