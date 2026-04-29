Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Pharmacopées métissées en Guyane

Marc-Alexandre Tareau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marc-Alexandre TAREAU est docteur en ethnobotanique et en anthropologie de la santé. Il a soutenu sa thèse à l'Université de Guyane, en 2019. Ses travaux portent essentiellement sur les modes d'interrelations entre les humains et la nature au sein des différentes populations du Plateau des Guyanes et de la Caraïbe, ainsi que sur leurs représentations du corps et de la maladie et la diversité de leurs pratiques ethnomédicinales (en particulier les soins par les plantes), étudiés sous leurs aspects dynamiques et interculturels. Amoureux des jardins créoles, il a créé et préside actuellement l'association Mélisse (associationmelisse.org) qui est engagée dans la valorisation et à la transmission des savoirs et pratiques ethnobotaniques populaires auprès du grand public. Cet ouvrage reprend ses principales observations de thèse, issues de l'analyse de 209 entretiens réalisés sur l'ensemble du littoral guyanais. Il offre ainsi une vision panoramique des pharmacopées du littoral guyanais, révélant les usages phytothérapeutiques de 19 communautés culturelles. Cette étude a mis en lumière les catégories nosologiques concernées, les représentations du corps et de la maladie, ainsi que les traitements et espèces utilisés (356 identifiées). Elle propose également une cartographie des flux ethnobotaniques, une analyse de la répartition culturelle des plantes, et explore des thèmes comme la transmission et l'interculturalité des savoirs, notamment l'impact des migrations et de l'urbanisation.

Par Marc-Alexandre Tareau
Chez Orphie

|

Auteur

Marc-Alexandre Tareau

Editeur

Orphie

Genre

Phytothérapie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pharmacopées métissées en Guyane par Marc-Alexandre Tareau

Commenter ce livre

 

Pharmacopées métissées en Guyane

Marc-Alexandre Tareau

Paru le 29/04/2026

384 pages

Orphie

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029807640
9791029807640
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.