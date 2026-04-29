Pharmacopées métissées en Guyane

Marc-Alexandre TAREAU est docteur en ethnobotanique et en anthropologie de la santé. Il a soutenu sa thèse à l'Université de Guyane, en 2019. Ses travaux portent essentiellement sur les modes d'interrelations entre les humains et la nature au sein des différentes populations du Plateau des Guyanes et de la Caraïbe, ainsi que sur leurs représentations du corps et de la maladie et la diversité de leurs pratiques ethnomédicinales (en particulier les soins par les plantes), étudiés sous leurs aspects dynamiques et interculturels. Amoureux des jardins créoles, il a créé et préside actuellement l'association Mélisse (associationmelisse.org) qui est engagée dans la valorisation et à la transmission des savoirs et pratiques ethnobotaniques populaires auprès du grand public. Cet ouvrage reprend ses principales observations de thèse, issues de l'analyse de 209 entretiens réalisés sur l'ensemble du littoral guyanais. Il offre ainsi une vision panoramique des pharmacopées du littoral guyanais, révélant les usages phytothérapeutiques de 19 communautés culturelles. Cette étude a mis en lumière les catégories nosologiques concernées, les représentations du corps et de la maladie, ainsi que les traitements et espèces utilisés (356 identifiées). Elle propose également une cartographie des flux ethnobotaniques, une analyse de la répartition culturelle des plantes, et explore des thèmes comme la transmission et l'interculturalité des savoirs, notamment l'impact des migrations et de l'urbanisation.